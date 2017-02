Giornalista Rai minacciata con una pistola: maxi blitz nel casolare, un denunciato | VIDEO

Una giornalista della Rai, Stefania Battistini, minacciata con una pistola. Un maxi blitz di “Api” e “Sos”, le due squadre antiterrorismo dei carabinieri in servizio a Milano. E sette persone portate in caserma, tra cui una denunciata.

Giornata movimentata, quella di domenica, in zona San Cristoforo, che da tempo ormai fa i conti con occupazioni abusive e degrado.

In mattinata, durante le riprese per un servizio sulla violenza subita dalla ragazzina di sedici anni picchiata e molestata su un treno della linea Milano-Mortara, la giornalista ha cercato di intervistare alcuni rom che si trovavano nei pressi di un casolare abbandonato, e occupato, vicino ai binari ferroviari. Il gruppetto, però, non ha gradito la visita e uno di loro si è presentato di fronte alla troupe con un’arma in pugno bene in vista.

A quel punto, la giornalista e il cameraman si sono allontanati e sono andati a sporgere denuncia dai carabinieri. In serata, col buio, i militari della “Aliquota di primo intervento” e gli operatori della “Squadra di supporto operativo” del 3º Reggimento Lombardia - entrambi gruppi specializzati in antiterrorismo - sono entrati in azione.

I carabinieri, dopo aver sfondato la porta con un ariete, hanno immobilizzato le sette persone all’interno - tutti romeni pregiudicati tra i diciassette e i sessantasei anni - e hanno identificato l’autore delle minacce.

L’uomo, che era in possesso di una scacciacani senza tappo rosso - trovata nel casolare - è stato denunciato a piede libero per minacce.