La visita dentro il Centro per i rifugiati: "Vogliamo solo una vita normale"

Nella Giornata Mondiale del Rifugiato Milano è in prima linea. Diverse le iniziative messe in campo dall'Amministrazione comunale, tra queste la visita al centro Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di via Fulvio Testi.

Qui i ragazzi accolti sono 50, mentre in tutti i centri Sprar della città se ne contano 422 con l'obiettivo di arrivare a mille. In totale, invece, i rifugiati disseminati sul territorio sono 3.800 molti dei quali nei centri di accoglienza gestiti dalla Prefettura.