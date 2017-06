Monza, incendio in appartamento: morto un cuoco milanese di 39 anni

Nella notte di lunedì 19 giugno un uomo è morto dopo che un incendio è divampato all'interno della sua abitazione di via Donizetti, a Monza.

Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, l'incendio sarebbe partito dalla cucina probabilmente per un corto circuito o per una pentola dimenticata sui fornelli.

Per la vittima, il milanese Giuliano Verganti - cuoco e musicista in una band -, non c'è stato nulla da fare: è morto asfissiato

(Immagini B&V Photographers)