Giuseppe Sala, il resoconto dopo un anno a Palazzo Marino | Video

Era il 19 giugno 2016 quando Beppe Sala veniva proclamato sindaco di Milano. Ad un anno dal suo insediamento, il primo cittadino traccia un bilancio dell'attività svolta dalla sua amministrazione. Dal welfare al turismo passando per l'edilizia scolastica e quella popolare: i numeri parlano di una Milano che cresce, anche in termini di popolazione (soprattutto giovanile), con l'obiettivo di non fermarsi. Tanti i temi toccati con dettagli interessanti