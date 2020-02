Video gol e sintesi Lazio-Inter 2-1, reti di Immobile, Milinkovic-Savic e Young

L'Inter perde 2 a 1 in casa della Lazio. All'Olimpico la squadra Nerazzurra viene rimontata grazie alle reti di Immobile (al 51esimo su rigore), Milinkovic-Savic (al 69esimo), dopo che Young aveva portato in vantaggio la squadra di Conte alla fine del primo tempo.

Il posticipo domenicale, il big match della 24/a giornata, finisce col sorpasso della Lazio che si porta al secondo posto a -1 dalla Juventus capolista.

Lazio Inter: la partita

La rete di Young allo scadere - abile a riprendere un'incerta respinta di Strakosha su bordata di Candreva - rompe l'equilibrio di un primo tempo molto tattico e dominato dal controllo delle difese. Unica fiammata una traversa colpita da lontano da Milinkovic dopo 10' di gioco.

A inizio ripresa, la Lazio pareggia su rigore per un fallo di De Vrji su Immobile, che non sbaglia e sale a 26 reti in campionato, e al 24' completa la rimonta con Milinkovic, abile a sgusciare in area tra una selva di interisti e a battere Padelli. l'Inter fa poco per replicare e la serata all'Olimpico è una festa biancoceleste.

Il tabellino di Lazio Inter 2-1

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (79' Cataldi), Luis Alberto, Jony (62' Lazzari); Caicedo (62' Correa), Immobile. A disposizione: Adekanye, A.Anderson, D.Anderson, Bastos, Guerrieri, Lukaku, Parolo, Patric, Proto, Vavro. Allenatore: Inzaghi.

INTER (3-5-2): Padelli; Godin (86' Sanchez), de Vrij, Skriniar; Candreva (76' Moses), Vecino, Brozovic (76' Eriksen), Barella, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. A disposizione: Agoume, Bastoni, Berni, Biraghi, D'Ambrosio, Handanovic, Ranocchia, Stankovic, B.Valero. Allenatore: Conte.

ARBITRO: Rocchi.

MARCATORI: 44' Young (I), 50' su rig. Immobile (L), 69' Milinkovic (L).

NOTE: Ammoniti Leiva, Luiz Felipe, Lazzari, Milinkovic (L); de Vrij (I). Recupero: 2' e 5'.