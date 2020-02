Gol di Rebic, Milan batte Torino 1-0 in Serie A

Milan batte Torino 1-0 nel posticipo della 24ma giornata di Serie A, disputato a San Siro lunedì sera. Ha deciso un gol di Rebic al 25' pt. Il successo che consente ai rossoneri di agganciare la zona europa: sono ora sesti in classifica con 35 punti, in condominio con Verona e Parma.

Per Moreno Longo, neo tecnico granata, è la seconda sconfitta in due partite, con il Torino che resta a 27 punti, a +5 sulla zona retrocessione. Partita senza grandi emozioni, ma con qualche tensione sulla panchina rossonera tra Stefano Pioli e Matteo Musacchio. Il difensore argentino, secondo quando ricostruito, si sarebbe rifiutato di entrare in campo a freddo dopo l'infortunio patito sul finale di primo tempo da Simon Kjaer ed è poi rimasto negli spogliatoi.