Tutti in acqua per la 'Gran fondo del naviglio': la gara di nuoto nel canale di Milano

Grande partecipazione all'ottava edizione della 'Gran fondo del naviglio', la gara di nuoto amatoriale in acque libere che si è svolta sabato 7 settembre nel Naviglio Grande di Milano. Tre i percorsi riservati ad atleti e amatori: quello da 2 Km, con partenza dal circolo Canottieri S. Cristoforo, quello da 14 Km, con partenza da Gaggiano, e quella da 24,5 Km, iniziata a Cassinetta di Lugagnano e terminata come le altre due alla Darsena.

Tra i partecipanti anche l'assessore allo Sport, Turismo e Qualità della vita Roberta Guaineri, impegnata nel percorso da 2 Km. "Le altre distanze sono per veri atleti, ma posso dire che l'estate è la stagione perfetta per allenarsi sulla 2 Km - racconta Guaineri - La gara è impegnativa, ma basta allenarsi su distanze simili e ce la si fa. Anche la preparazione in sé è stata molto divertente".