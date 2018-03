Città inquinate, Granelli: "Siamo a un bivio, cambiamo le nostre abitudini o avremo una pessima qualità dell'aria"

L'assessore comunale alla Mobilità e Ambiente Marco Granelli è intervenuto all'inaugurazione di MCE in Città, in piazza Gae Aulenti, dove fino al prossimo 18 marzo sarà possibile acquisire tutte le informazioni necessarie per migliorare la propria abitazione con interventi per coibentare la struttura favorendo una migliore efficienza energetica e minori emissioni di gas serra.

Per l’occasione, il Comune di Milano sposta qui i servizi dello Sportello Energia: si potranno ricevere informazioni sulla corretta manutenzione e conduzione degli impianti termici, i finanziamenti, gli incentivi e le agevolazioni fiscali previste, oltre a consigli pratici sulla termoregolazione degli ambienti.

L'assessore Granelli ha ricordato come oggi più che mai sia fondamentale fare una scelta di campo: cambiare il proprio stile di vita con una certa attenzione all'ambiente oppure andare incontro a un ulteriore peggioramento della qualità dell'aria nelle nostre città con gravi conseguenze per la nostra salute. Giova ricordare che, grazie agli ecobonus, è possibile intervenire sulle proprie abitazioni usufruendo di importanti detrazioni.