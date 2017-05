Tavoli, gazebo e barbecue: il Parco Lambro diventa il "paradiso" della grigliata illegale | Vd

Grigliate e pic nic illegali al Parco Lambro di Milano, come in molte altre aree verdi della città. La denuncia (fotografica) arriva da Marco Cagnolati, capogruppo di Forza Italia nel Municipio 3, che da tempo ha scritto alle autorità interessate per chiedere un intervento che, finora, non è arrivato. Centinaia e centinaia di persone, tutti i sabati e le domeniche, accedono al parco e dispongono tavoli e addirittura gazebo per i pic nic e le grigliate. Tutto nell'illegalità.

Il regolamento del verde, infatti, prevede che si possano fare pic nic esclusivamente sull'erba, senza "occupare" spazio pubblico. La multa sarebbe salata ma non è affatto assicurata, anzi: di fatto è praticamente impossibile per le forze dell'ordine, polizia locale in primis, controllare le aree verdi cittadine in tutta Milano. Risultato, le presenze aumentano negli anni. E si sommano anche quelle dei venditori abusivi.

Ovviamente, alla fine del weekend, Amsa deve passare per effettuare una pulizia straordinaria. "A carico della collettività", chiosa Cagnolati. Che chiede al Comune di Milano di intervenire per risolvere il problema e prevenirlo.