Auto di lusso, vip e sgommate in centro: la Gumball 300 attraversa il cuore di Milano

Video Andrea Cherchi © MilanoToday

La Gumball 3000 nel cuore di Milano. Lunedì sera, la mitica tremila miglia inventata nel 1999 da Maximillion Cooper, ha infatti fatto tappa al Castello Sforzesco.

Le supercar, come mostrano le immagini caricate su Youtube da uno dei partecipanti, sono partite da Domaine de Chantilly, hanno attraversato l'A8, hanno imboccato l'uscita Milano Certosa, hanno attraversato viale Certosa - con la scorta dei ghisa in moto - e sono arrivate al Castello, tra sgommate e fumogeni.

La corsa - alla quale nel corso degli anni hanno partecipato Kate Moss, Jay Kay, Kylie Minogue, Tony Hawk e tanti altri vip - quest'anno arriverà a Tokyo dopo la partenza da Londra. Come in ogni occasione, la Gumball 3000 non è competitiva e il vero obiettivo è la beneficenza, tanto che l'associazione ogni anno collabora con enti benefici di tutto il mondo.

"Mostruose" le auto che partecipano e che hanno sfilato sotto il Castello: una Ferrari 288 Gto, Lamborghini, Pagani, Bentley, Aston Martin, Rolls Royce, Mercedes e Porsche.