Hashish, cocaina e una pistola nascosti nel cruscotto dell'auto: arrestati due italiani

Ventisette Kg di hashish, cocaina e persino una pistola con silenziatore. È quanto trovato nell'auto di due pregiudicati italiani di 52 e 58 anni, fermati la sera di venerdì 12 luglio dagli agenti della squadra mobile della questura di Milano, in collaborazione con il commissariato di Villa San Giovanni.

I due, già sotto l'attenzione degli inquirenti, nascondevano la droga nei bocchettoni dell'aria condizionata e nel cruscotto del veicolo, sfruttando delle intercapeditini in cui sistemavano il carico di stupefacenti.

In seguito ad altre perquisizioni gli agenti hanno trovato in casa dei due uomini circa 10mila euro in contanti, 1 Kg di hashish e 30g di cocaina.