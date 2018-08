Higuain è arrivato a Milano: tifosi rossoneri in delirio per accogliere il "Pipita"

Gonzalo Higuain è un calciatore del Milan e, l'1 agosto, è arrivato nel capoluogo lombardo in serata. Davanti al Westin Palace, l'hotel di piazza Repubblica, c'erano ad attenderlo diversi tifosi rossoneri che già "impazzano" per lui. E la stessa calorosissima accoglienza il Pipita l'ha ricevuta la mattina del 2 agosto, quando si è recato alla clinica La Madonnina per le consuete visite mediche (video di Mazzone_96, Instagram).

Prima di lui, a Milano era arrivato il fratello-procuratore Nicolas per limare gli ultimi dettagli con il neo direttore tecnico rossonero Leonardo. La formula scelta per il passaggio di Higuain dalla Juventus al Milan è quella del prestito oneroso per 18 milioni di euro più diritto di riscatto a 36 milioni. Il Pipita non avrà riduzione di stipendio e la sua permanenza in rossonero dovrebbe alla fine durare per almeno quattro anni.

Torna invece alla Juve, dopo soltanto un anno, capitan Bonucci: per lui è stato scelto lo scambio con il difensore Caldara, arrivato alla Juve qualche mese fa. Entrambi vengono valutati 40 milioni dalle due società, si tratta quindi di uno scambio alla pari.