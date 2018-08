Gonzalo Higuain è stato accolto come una vera star dai tifosi milanisti, che hanno apprezzato il colpo portato a segno dalla società rossonera. Festeggiato e acclamato dai tifosi al suo arrivo, si è anche imbattuto in un siparietto che certamente non ha molto gradito. Mentre era intento a firmare autografi, qualcuno gli ha sfilato il cappellino. Ma dopo pochi istanti gli è stato restituito.