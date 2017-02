Rubano negli appartamenti: si nascondono in albergo, arrestati

Tre albanesi sono stati arrestati dagli uomini del commissariato Greco-Turro (guidati dal vice questore Giorgia Iafrate) in seguito ad un blitz in un albergo della zona di Segnano, il Flower Hostel di via Ugolini. I tre malviventi si nascondevano nell'albergo, come è spesso "usanza". Durante l'irruzione la polizia ha trovato ben dieci stranieri irregolari per i quali non era stata effettuata comunicazione alla questura, come invece è obbligo di legge per i gestori delle strutture ricettive.

Due di loro sono stati riconosciuti dagli agenti grazie alla chat di Whatsapp dei residenti del quartiere di Precotto: erano infatti considerati i responsabili di un furto in abitazione in via Rucellai avvenuto il 5 febbraio. Effettivamente nella stanza dei tre sono stati trovati diversi oggetti di proprietà della vittima di quel furto. E poi denaro contante (cinquemila euro e seimila dollari), borse, cinture, orologi e gioielli anche di pregio.

Il Flower Hostel era stato oggetto di un altro blitz a gennaio: anche in quella occasione la polizia aveva trovato diverse persone irregolari in Italia e non segnalate alla questura come ospiti da parte del gestore dell'albergo. Questa volta, poi, i vigili del fuoco hanno riscontrato alcune irregolarità nella struttura.