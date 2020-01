Cori anti Inter e fuochi d'artificio: accoglienza da re per Ibrahimovic a Milano. Video

Primo giorno rossonero da re per Ibrahimovic, che venerdì ha ufficialmente iniziato la sua seconda vita milanista dopo aver firmato il contratto che lo legherà di nuovo al Milan dopo l'esperienza del 2010.

Al termine della conferenza - durante la quale lo svedese ha detto di essere pronto, di voler giocare subito e di non essere a Milano per fare la mascotte -, il nuovo numero 21 del Diavolo è uscito da casa Milan e ha raccolto l'abbraccio di circa cinquecento tifosi che erano lì solo per lui.

Ibra, che già giovedì aveva ricevuto un primo bagno di folla a Linate, è stato accolto con il classico coro che negli anni passati gli dedicava il Meazza, da fuochi d'artificio e da qualche sfottò riservato ai cugini nerazzurri.

Immagini da Instagram Ac Milan