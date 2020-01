Milan, Ibra a Linate con l'aereo privato: "Farò saltare San Siro", tifosi in delirio. Video

Ecco i primi attimi della seconda vita rossonera di Zlatan Ibrahimovic. Giovedì mattina, l'attaccante svedese - che ha appena (ri)abbracciato la causa milanista - è atterrato alle 11.35 a Linate con un volo privato che lo ha portato in Italia dalla Svezia, dove ha festeggiato il Capodanno in compagnia della famiglia.

Zlatan è stato accolto dal dirigente Zvomir Boban ed è poi salito in auto verso la Madonnina, dove ha sostenuto le visite mediche. Non solo Boban, però. Perché ad accogliere l'attaccante - che ha promesso di voler dare una svolta alla stagione rossonera - c'erano anche oltre cento tifosi che hanno bloccato la macchina per tributare a Ibra il loro benvenuto.

"È importante che sono qua e sono molto contento, ho sempre detto che questa è casa mia, finalmente sono qua - le prime parole di Ibra una volta sceso dall'aereo -. Sono passato da altre squadra, ma sono tornato questo è più importante". Quindi, in conclusione, la promessa: "Sto aspettando tutti a San Siro, farò ancora saltare San Siro come prima".

Il 38enne, che aveva già giocato in rossonero dal 2010 al 2012, sarà presentato ufficialmente venerdì a Casa Milan.

Video da Instagram Ac Milan e calcio_rigore