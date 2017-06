All you can street: all'Idroscalo musica, cibo e divertimento | Video

Pita e souvlaki, poi la paella, la carne argentina e il kebab indiano. All'Idroscalo sabato 17 giugno e domenica 18 giugno si è tenuto l' All You Can Street, un evento dedicato a cibo, musica e divertimento che ha interessato un gran numero di persone. Specialità da ogni dove, comprese naturalmente quelle nostrane dalla Puglia alla Campania, hanno attratto grandi e bambini tra ampi spazi verdi attrezzati. Giocolieri e musicisti hanno fatto da contorno ad un evento che ha riscosso grande successo.