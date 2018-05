Periferie sempre più interconnesse, Sala: "Bisogna dare dignità a tutti i quartieri"

"Nei luoghi pù belli del mondo se non ci arrivi in maniera agevole è un problema, con la nuova metropolitana tutto rientra in un quadro più ampio. Nel frattempo bisogna lavorare sull’immagine dell’Idrsocalo, da questa estate si aprirà una stagione diversa".

Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della conferenza sulla riqualificazione dell'Idroscalo con interventi spalmati nei prossimi tre anni grazie alla collaborazione tra il Gruppo CAP e la Città Metropolitana.

"Abbiamo trovato uno stimolo anche nel pensiero della metropolitana che dal centro arriverà a pochi passi da qui", ha detto Sala ricordando l'importanza di valorizzare le periferie collegandole in modo rapido al centro città: "Bisogna ridare dignità a tutti i quartieri di Milano, ognuno ha la sua storia e il suo livello di interesse".