Milano, apre all'ippodromo il mega villaggio con Babbo Natale, gli elfi e la fabbrica di giochi

Ci sono gli elfi, la fabbrica dei giochi, e l'ufficio postale per le letterine dei bambini nel mega villaggio "Il sogno del Natale", la manifestazione aperta al pubblico giovedì 5 dicembre presso l'ippodromo del galoppo di via Diomede 1, in zona S. Siro.

All'interno oltre 30mila mq di mercatini e attrazioni per bambini, che potranno avventurarsi nella fabbrica dove gli elfi producono e impacchettano i giocattoli, passando poi al dormitorio, il deposito delle renne e la stanza di Babbo e Mamma Natale, pronti a una foto con grandi e bambini. All'esterno anche l'immancabile albero natalizio, un abete decorato con le luci a led ecologiche e a basso consumo di Winkly. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web della manifestazione.