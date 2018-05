Ecco la nuova compagnia telefonica Iliad Italia: 5,99 euro al mese per 30 GB, minuti e sms illimitati

Eccola la quarta compagnia telefonica italiana: si chiama Iliad Italia, appartiene al Gruppo Iliad, casa madre di alcuni dei principali operatori telefonici internazionali tra cui Free in Francia. La sua offerta è shock: a 5,99 euro al mese consente di usufruire di 30 GB, minuti e sms illimitati, anche all'estero, garantendo una copertura di rete sul nostro territorio molto vicina al 100%.

Nelle aree scoperte, si appoggia a Wind/Tre mantenendo per i propri clienti la sua offerta. Dettagli di non poco conto che stanno sbaragliando il mercato. L'offerta è riservata al primo milione di clienti, per questo già in tanti hanno effettuato la richiesta del cambio di operatore.

Iliad intende lasciare liberi gli utenti dandogli la possibilità di rescindere in qualsiasi momento e senza alcuna penale, anche questa una condizione molto apprezzata. Vedremo quanto e quale quota del mercato riuscirà a ritagliarsi, a questi prezzi però c'è da scommettere che in tanti saranno attratti.

Ai nostri microfoni il Ceo di Iliad Italia Benedetto Levi.