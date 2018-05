Arriva iliad, offerta shock della nuova compagnia telefonica: "A 5,99 euro 30 GB in 4G+, minuti e sms illimitati"

Per molti si tratta di una offerta imbattibile, è già il fenomeno dell’anno, d’altronde i numeri della nuova compagnia telefonica iliad sono chiari: ad un costo di 5 euro e 99 centesimi al mese, ogni 30 giorni quindi e non ogni 4 settimane, il cliente avrà a disposizione 30 Gb in 4G+, minuti illimitati, sms illimitati e chiamate illimitate verso i numeri fissi di 65 paesi stranieri. Per sempre.

Una offerta shock che ha spiazzato tutti i principali gestori, anche perché chiunque può scegliere di recedere senza alcuna penale. La compagnia telefonica francese sbarca dunque in Italia e lo fa in maniera prepotente convinta di poter strappare una buona quota di mercato ai suoi competitors.

La trasparenza e l’assoluta libertà di tornare indietro lasciata ai suoi clienti sono, chiaramente insieme all’offerta, i punti forte di quella che si preannuncia come una vera e propria rivoluzione mentre alcuni dubbi riguardano la copertura, non proprio capillare seppur aiutata, diciamo così, dall’accordo con Wind/Tre per alcune aree del territorio.

Importanti i risvolti occupazionali con circa mille posti di lavoro che Iliad Italia garantisce nei prossimi mesi, e poi, non da ultimo, ci sarà da attendersi la risposta delle grandi compagnie con super scontri e incredibili offerte per riprendersi i clienti. E tutto ciò ad esclusivo reale vantaggio dei consumatori.