Imen Jane, la (finta) economista ritratta e "ritorna" studentessa

"Mi sento di voler chiudere un ciclo che avevo aperto ma che a un certo punto avevo messo da parte per seguire i miei stimoli, il fuoco che mi portava a dire 'Metto da parte l'università per mesi per seguire Expo' e sentire Putin che fa la conferenza stampa. Oppure rincorrere Michelle Obama e dirle 'Oh mio Dio, tu sei il mio idolo'. E tante altre cose che erano più stimolanti che fare Informatica e statistica due".

È la replica (abbastanza fumosa) di Imen Jane, all'anagrafe Imen Boulahrajan, 25enne star di Instagram famosa per spiegare concetti di economia attraverso le sue stories. Una dichiarazione, quella della giovane, arrivata nel pomeriggio di lunedì 15 giugno: a poche ore dalla pubblicazione di un articolo di Dagospia in cui il quotidiano online metteva nero su bianco che l'influencer (311mila follower) non aveva mai conseguito alcun titolo di studio all'università Bicocca di Milano né in altre facoltà della penisola. In pratica la giovane veniva definita "economista" avendo in tasca un diploma di liceo scientifico. Nella sua spiegazione, sebbene la 26enne mai faccia esplicito riferimento al fatto di aver lasciato che le frottole sul suo cv accademico viaggiassero indisturbate, Imen Jane "torna" studentessa e quindi certifica di non essersi mai laureata. La Bicocca non ha mai risposto alla richiesta sulla veridicità del titolo accademico.

Il caso è nato nei giorni scorsi quando, durante un evento online organizzato dalla banca d'affari Goldman Sachs, l'influencer si è presentata come economista. Proprio durante il suo intervento qualcuno tra gli spettatori si è insospettito a causa del suo linguaggio "poco tecnico" e le ha chiesto in cosa era laureata. Domanda a cui non è seguita alcuna risposta.

Chi è Imen Jane

Imen Jane ha 25 anni, è nata e cresciuta a Cassano Magnago (provincia di Varese) e ha iniziato la sua vita pubblica quando nel 2017 si è candidata al consiglio comunale della sua città con il Pd. Imen poi si è allontanata dal partito, tanto che come ha precisato il segretario locale del Pd a Varesenews, non è più iscritta da due anni.

Imprenditrice, fonda IS Media srl che edita Will, un giornale di approfondimento con brevi video sui social. Nel pomeriggio di lunedì 15 giugno anche Alessandro Tommasi, (ceo e co-founder di Is Media) si è espresso sulla questione. "Era una cosa che non era nota a questa società", ha spiegato durante una Instagram Story sul profilo dell'azienda. "Abbiamo immediatamente accettato le dimissioni da ogni incarico sia nel cda che operativo".