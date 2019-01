Inaugurato a Isola hub contro lo spreco alimentare. Le immagini

L'inaugurazione dell' hub di quartiere, in via Borsieri, nel municipio 9, per lo stoccaggio e la distribuzione degli alimenti recuperati agli enti del terzo settore, organizzazioni beneficiarie e organizzazioni non profit. Le parole di Marco Magnelli, direttore del Banco Alimentare della Lombardia, della vicesindaco con delega alla Food Policy Anna Scavuzzo e di Alessandro Scarabelli, Direttore Generale di Assolombarda Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.

