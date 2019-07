Rifiuti e incendi, commissione antimafia della Regione: "Evidenti interessi dei clan al nord"

"Ci sono evidenti interessi della malavita organizzata nella gestione dei rifiuti in Lombardia, interessi che si devono contrastare con il monitoraggio delle discariche e del territorio, anche con l'utilizzo di droni e telecamera". Sono queste le conclusioni della commissione antimafia della Regione Lombardia presentate martedì 9 luglio dopo l'ennesimo incendio in un sito di stoccaggio in provincia di Milano.

"Non tutti gli incendi sono di natura dolosa - spiega la commissione - Tuttavia è evidente l'interesse delle mafie in questo business. Per questo è necessario monitorare e mappare i siti sensibili della regione, quelli che per esempio sono a rischio di diventare discariche abusive, e controllare gli impianti già esistenti per evitare nuovi episodi. Quel che è certo è che sono anni che le organizzazioni malavitose hanno forti interessi nel traffico di rifiuti".