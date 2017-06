Incendio sull'Autostrada A4, auto distrutta dalle fiamme: alta colonna di fumo | Video

Incendio sull'autostrada A4 Milano-Brescia. Nella mattinata di lunedì 19 giugno una Renault Scenic è stata distrutta dalle fiamme vicino alla barriera di Milano Est (in direzione del capoluogo lombardo). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno domato il rogo. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito: secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza non ci sono stati né feriti né intossicati. Sull'arteria stradale si è verificato qualche rallentamento, ma Autostrade non ha segnalato nessuna coda di rilievo.

(Video Federico Zuccotti per MilanoToday)