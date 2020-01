Assalto ai pompieri in via Gola a Milano: bottigliate e insulti ai vigili del fuoco, il video della follia

Bottiglie di vetro e altri oggetti lanciati da lontano. Una sorta di esultanza sfrenata accompagnata da cori di scherno. E, alla fine, l'intervento degli agenti. Ecco altre immagini della follia andata in scena la notte di Capodanno in via Gola a Milano, dove alcuni balordi hanno aggredito i vigili del fuoco che erano intervenuti per spegnere un rogo che stava bruciando alcuni rifiuti accatastati in strada all'incrocio con via Pichi.

"Ci hanno accerchiato, tirato bottiglie e rubato le chiavi dell'autopompa, non permettendoci di fare il nostro lavoro - hanno denunciato gli stessi caschi rossi -. Solo l'intervento delle Volanti della polizia e una botte a supporto ci ha permesso di spegnere l'incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada".

E nel video, infatti, si vede un pompiere colpito da un oggetto e poi alcuni ragazzi che esultano e prendono in giro i vigili del fuoco al lavoro. Proprio alcuni dei giovani protagonisti dell'aggressione hanno pensato bene di riprendere tutto col cellulare e di postare "l'impresa" sui social.

Vide Fb Puntato