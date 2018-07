A fuoco un deposito Amsa, bruciano rifiuti ingombranti. Le immagini

Un vasto incendio in un capannone Amsa si è sviluppato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 luglio. Le fiamme hanno interessato un capannone di via Riccardo Lombardi, estrema periferia Ovest della città, dove era accatastati rifiuti ingombranti. Una densa colonna di fumo si è alzata in cielo visibile a diversi chilometri di distanza.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco che hanno lavorato tutta la notte. Presente anche il nucleo Nbcr, specializzato nella rilevazione di sostanze tossiche.