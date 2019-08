Milano, incendio al deposito Atm di Precotto: densa nube di fumo visibile a chilometri di distanza

Ci sono voluti 5 automezzi dei vigili del fuoco per domare l'incendio divampato intorno alle 12 di martedì 20 agosto nel deposito Atm di Precotto. In fiamme il tetto in vetroresina di un capannone in via Anassagora 11, usato come parcheggio per i mezzi in manutenzione.

Ancora da chiarire le cause dell'incendio, che non ha fortunatamente causato alcun ferito. Le autorità escludono il rischio di intossicazione per i residenti, nonostante la colonna di fumo nero generata dal capannone in fiamme fosse visibile a chilometri di distanza, come testimoniano le numerose segnalazioni arrivate da diversi quartieri della città.