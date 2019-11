Allarme incendio nella notte in via delle Forze Armate, a Milano, dove cinque automobili di proprietà di MM (Metropolitana Milanese) sono andate a fuoco. Tre in totale i mezzi dei Vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato l'incendio, ma gli inquirenti non ne escludono la natura dolosa. Le vetture erano posteggiate nel parcheggio di un asilo nido comunale.