Incendio in via Primaticcio, auto a fuoco: fiamme ed esplosioni, paura in strada. Video

Incendio venerdì sera a Milano. Alle 19.15, per cause ancora in corso di accertamento, un'auto - una Volkswagen Maggiolino - è andata a fuoco all'angolo tra via Primaticcio e via Solderini.

In pochi attimi, la vettura - ferma sulle strisce pedonali all'incrocio - è stata letteralmente divorata dalle fiamme, che hanno causato anche alcuni scoppi e boati. A spegnere l'incendio sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, aiutati anche dagli agenti della polizia locale, che hanno evitato il passaggio di altre auto in zona.

Stando a quanto appreso, nessuno è rimasto ferito. Con ogni probabilità il conducente dell'auto è riuscito a fermare il veicolo e ad abbandonarlo prima che le fiamme divampassero con violenza.

Video Tommaso Zanni © Mt