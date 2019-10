Milano, via Barbavara: nove auto a fuoco nella notte, intervengono i vigili del fuoco

Nove auto a fuoco nella notte, con fiamme alte più di 5 metri. È accaduto in via Barbavara, zona navigli, dove alle 5.30 di mattina di mercoledì 9 ottobre i vigili del fuoco del distaccamento Sardegna sono intervenuti per spegnere i numerosi roghi avvenuti nella notte.

Gli incendi, di cui vanno ancora stabilite le cause, hanno riguardato le automobili parcheggiate lungo la via, e i vigili del fuoco, dopo aver spento le fiamme, hanno provveduto alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.