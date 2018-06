Milano, incendio vicino alla stazione di Lambrate: autobus Atm brucia in strada

Incendio nel pomeriggio di mercoledì 20 giugno in via Viotti dove un autobus Atm della linea 924 è stato divorato dalle fiamme.

Tutto è accaduto poco prima delle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provnciale di Milano con due mezzi e hanno domato le fiamme. Per permettere le operazioni la strada è stata chiusa al traffico. Secondo quanto riferito dall'ufficio stampa di Atm il mezzo era vuoto e non ci sono stati né feriti né intossicati. Il fumo ha raggiunto il sopraelevato della ferrovia ma senza provocare interruzioni.

Per il momento non è ancora chiaro cosa abbia fatto divampare il rogo, scaturito dalla parte posteriore del mezzo, vicino alla zona del motore. Secondo quanto riferito dalla società di trasporti la vettura era appena stata ricollaudata, "Atm — si legge in una nota — sta procedendo a verifiche sul vano motore volte ad accertare l’origine dell’accaduto che, ad un primo esame, sembra essere stata un problema all’alternatore".

Non è la prima volta: nella serata di venerdì 15 giugno un incendio ha distrutto sempre un autobus della linea 924 in via Rombon a Milano.