Incendio sull'autostrada Milano-Torino, brucia un pullman: alta colonna di fumo | Video

Nella tarda mattinata di giovedì 18 maggio è divampato un incendio sull'Autostrada A4 Milano-Torino poco dopo l'uscita di Marcallo-Mesero: le fiamme hanno distrutto un pullman che viaggiava in direzione del capoluogo piemontese.

A bordo del mezzo, secondo le prime informazioni fornite dai vigili del fuoco, c’era una scolaresca. L’autista del mezzo, accortosi del fumo nero che arrivava dalla parte posteriore del bus, è riuscito a fermarsi in una piazzola di sosta e a far scendere tutti gli occupanti del pullman, prima che il rogo “cancellasse” il mezzo. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco, secondo le prime informazioni non ci sarebbe nessun ferito.

Fonte video: Facebook