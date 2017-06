Vasto incendio nell'ex cava Ronchi di Baranzate

Un vastissimo incendio (video Federico Zuccotti), con fiamme alte diversi metri ben visibili da tutta la parte Nord della città, è scoppiato in serata in zona Baranzate, nell'ex Cava Ronchi, per cause da appurare.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche il primo cittadino Luca Elia e le forze dell'ordine.

Non è la prima volta che nell'area scoppiano roghi: era già successo 2 anni fa, ed allora andarono a fuoco rifiuti e sterpaglie. La cava era utilizzata negli anni Sessanta per l’escavazione di sabbia e ghiaia. Dopo la chiusura dell'attività, la zona, ormai abbandonata, era usata per l’accumulo di rifiuti abusivi. Proprio nei pressi c'è il campo rom di Monte Bisbino, con decine di famiglie.