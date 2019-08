Incendio in un appartamento in via Volta a Bresso, salvata una donna

Un grosso incendio è scoppiato sabato sera in un appartamento nel centro di Bresso, in via Volta.

Le fiamme si sono propagate al quinto piano. Non sono ancora note le cause che hanno portato al rogo. Ad accorgersi di quanto accaduto, secondo le prime informazioni, è stato un uomo che è sceso all’appartamento da dove proveniva fumo e ha preso a spallate la porta per entrare.

Dentro una donna che è stata portata in salvo. Lievemente intossicata, le sue condizioni non sono preoccupanti. Sul posto sono poi giunte sei squadre dei Vigili del fuoco insieme a due ambulanze e un’automedica, la Polizia locale e i carabinieri.

Video Bennati.