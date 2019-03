"Lavora da noi da 15 anni e in tutto questo tempo non ha mai creato problemi . E' sempre stato sottoposto a visite e controlli per cui siamo davvero meravigliati". Sono le parole di Corrado Bianchessi, direttore del personale di Autoguidovie, società per cui lavorava Ousseynou Sy, l'uomo che nella mattinata di mercoledì ha appiccato l'incendio sul bus di linea a servizio della scuola media Vailati di Crema.