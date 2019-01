Rogo nelle cantine di un palazzo in zona Calvairate: 9 intossicati. Il video dei soccorsi

L'incendio è avvenuto nella notte, poco dopo le 2, nel condominio al civico 3 in piazza Insubria.

Per cause ancora da chiarire, le fiamme hanno avvolto le cantine del palazzo e subito dopo hanno creato una densa colonna di fumo che in poco tempo ha raggiunto tutte le abitazioni. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto con cinnque mezzi.

Tre condomini sono stati portati in ospedale per problemi respiratori per intossicazione da fumo, anche se fortunatamente le loro condizioni non sono gravi. Altre nove persone sono state visitate in strada dal 118, tra loro anche un bambino di sei anni.