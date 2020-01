Incendio camion Amsa in centro a Milano: traffico in tilt in via Torino. Video

Un camion della raccolta rifiuti dell'Amsa è andato a fuoco in centro a Milano. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì, intorno alle 7.30.

Per cause ancora da accertare il cassone del mezzo Amsa si è incendiato mentre il camion si trovava alla fine di corso di Porta Ticinese, nei pressi dell'incrocio tra via Torino e via San Vito.

Traffico in tilt in via Torino

Per fortuna l'incendio non ha lasciato feriti né intossicati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, visibili anche da piazza Colonne di San Lorenzo.

L'episodio ha mandato in tilt il traffico in zona. La situazione è stata gestita anche dalla polizia locale, arrivata con alcune pattuglie.