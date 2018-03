Uno spaventoso incendio, domenica mattina, ha colpito una cartiera a Cologno Monzese, non lontano dagli studi Mediaset.

Sul posto una ventina di mezzi dei vigili del fuoco per domare il rogo.

Le fiamme, altissime, erano visibili da gran parte della provincia. Non sono note, per ora, le cause.

Video Daniele Bennati/B&V Photographers