Parco Cave, incendio nella sede di un'associazione

Nella mattina di venerdì la sede dell'Associazione Unione Pescatori Aurora nel Parco delle Cave è andata a fuoco. Purtroppo, oltre alle strutture fisiche, sono andati persi anche anni di storia contenuti nell'archivio dell'associazione.

"Tutta la mia solidarietà ai volontari e ai soci di questa storica e importante realtà del Parco. Ora è necessario che anche il Municipio, in sinergia con il Comune, si attivi al più presto e faccia quanto possibile per garantire la continuità delle loro attività. Purtroppo non è il primo avvenimento di questo tipo che vede coinvolto il Municipio 7", sottolinea Lorenzo Boati, capogruppo Pd in Municipio 7.

"Da un anno a questa parte, infatti, ci sono stati diversi incendi: parco giochi Valsesia, orti di Quarto Cagnino, società sportiva Olmi, magazzini Piazza d'Armi, seminterrato scuola Rasori e oggi il Parco delle Cave. Brutti episodi per i quali le dinamiche, in alcuni casi, devono ancora essere chiarite definitivamente; la speranza è che non siano collegati tra loro e che si tratti per lo più di cause accidentali, ma che comunque richiedono un'attenzione particolare", conclude.

Si indaga sulle cause del rogo, che potrebbero essere state accidentali.