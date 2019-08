Maxi incendio a Codogno: arrivano i vigili del fuoco anche da Milano

Nella scorsa notte un grosso incendio è scoppiato nella zona industriale di Codogno (Lodi), alla Mirandolina.

Le fiamme, per cause da accertare, si sono propagate in un deposito di rifiuti dov’erano stoccate carta e gomme, che è andato interamente distrutto. L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte e sul posto sono subito accorse le squadre dei vigili del fuoco di Lodi, Casalpusterlengo e Sant’Angelo, del comando di Piacenza, Cremona e Milano.

Sul posto Arpa, polizia locale e carabinieri. Non dovrebbero esserci persone ferite. Per precauzione, l'amministrazione ha invitato la cittadinanza a tenere le finestre chiuse.