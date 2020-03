Milano, incendio al Coin di piazzale Cantore: Vigili del fuoco sul posto per domare le fiamme

Principio d'incendio al Coin di piazzale Cantore, in zona Porta Genova, dove intorno alle 11.30 di giovedì 26 marzo il punto vendita ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto quattro mezzi del comando provinciale dei Vigili del fuoco, al lavoro per domare l'incendio che ha provocato un'alta colonna di fumo in tutta la piazza. Fortunatamente all'interno del negozio on si registrano feriti né intossicati.