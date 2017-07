Incendio devasta un'azienda che tratta rifiuti

Incendio a Milano nella serata di lunedì 24 luglio. Intorno alle 20 un grosso rogo ha devastato i capannoni di via Senigallia (zona Bruzzano) della Carluccio Srl, azienda che si occupa di smanltimenti di rifiuti. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con otto squadre.

Incendio a Milano: brucia la Carluccio Srl, azienda che si occupa di smaltimento rifiuti

Per il momento non si conoscono le cause del rogo. La colonna è visibile in tutto il Nordmilano. Si sono sentiti anche diversi scoppi del materiale all'interno del deposito. Non dovrebbero esserci, secondo le prime informazioni riportare, feriti o intossicati gravi.

(Immagini B&V Photographers)