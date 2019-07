Incendio in via Palmanova, muro di fuoco nel centro commerciale: le impressionanti immagini del rogo

Eccole le immagini del rogo che nella notte tra mercoledì e giovedì si è sviluppato al centro commerciale Coop di via Palmanova.

Le fiamme, violentissime, sono divampate pochi minuti dopo mezzanotte e mezza, quando al 112 è arrivata la telefonata del custode di un parcheggio h24 che si trova nella stessa struttura, che ospita anche una banca, negozi Ovs e Pittarosso, un Brico e gli uffici e ambulatori del centro medico Sant’Agostino.

A bruciare, per cause ancora tutte da accertare, sono stati proprio alcuni uffici, completamente devastati dalle fiamme. Danni, pesanti, anche a tutti gli altri negozi, invasi dall'acqua - tantissima - che i vigili del fuoco hanno dovuto usare per spegnere le fiamme.

I vigili del fuoco, aiutati dai carabinieri del Radiomobile, hanno dovuto lavorare fino all'alba per domare le fiamme.