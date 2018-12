Incendio all'Istituto Palazzolo: struttura evacuata, un uomo grave. La video intervista

Maxi emergenza giovedì sera per un incendio all'interno dell'Istituto Palazzolo - Fondazione Don Gnocchi di Milano, in via Palazzolo. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ustionato ed è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda.

A scatenare le fiamme, secondo quanto accertato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, è stata una sigaretta dimenticata accesa all'interno di una camera. Non è del tutto chiaro se per un colpo di sonno. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

Le parole del funzionario di turno dei Vigili del fuoco di Milano Carlo Cardinali che spiega l’accaduto.

Video di Daniele Bennati