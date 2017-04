Incendio nella notte a Segrate: brucia l'archivio dell'ex edificio Enel | Video

Incendio a Segrate nella notte tra martedì e mercoledì 12 aprile. Le fiamme, divampate intorno alle 19.30, hanno devastato l'archivio di un ex stabile Enel di via Reggio Emilia. Sul posto – su segnalazione della polizia locale – sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con 17 mezzi. Nella mattinata di mercoledì erano ancora in corso le operazioni di spegnimento. Fortunatamente ci sono stati solo danni materiali: l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.

Immagini B&V Photographers