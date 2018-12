Cane resta intossicato durante un incendio: i vigili del fuoco lo salvano

Spettacolare salvataggio di un cane durante lo spegnimento di un incendio a Milano da parte dei vigili del fuoco.

E' successo in via Farini nella giornata di venerdì 14 dicembre. I vigili del fuoco sono intervenuti su segnalazione di un incendio scoppiato in un appartamento e, ad un certo punto, si sono resi conto che c'era un cane rimasto intrappolato all'interno.

Quindi lo hanno portato fuori. Il cane era intossicato e privo di sensi. Così i vigili hanno fatto inalare all'animale l'ossigeno dalle bombole, rianimandolo e poi festeggiando il successo dell'operazione.