Via Legnone e via Roberto Bracco durante la notte tra domenica e lunedì 29 luglio. Via Lodovico Pavoni e via Bernardino De Conti tra lunedì e martedì 23 e la stessa via De Conti due giorni prima. E' questo il reticolato di vie, tutte racchiuse in pochi isolati, preso di mira da quello che i residenti della zona cominciano a chiamare senza remore "il piromane di Maciachini".