Incendio in via Santa Monica a Milano nel pomeriggio di mercoledì 12 aprile. Le fiamme, divampate intorno alle 15, hanno devastato l'ex manifattura tabacchi, stabile da diverso tempo in stato di abbandono. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno circoscritto e spento le fiamme. L'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala né feriti né intossicati.