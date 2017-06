Incendio in un capannone: tetto d'amianto, "tenete chiuse le finestre"

Una densa nube di fumo (video Simona Soro), il tetto di un capannone con il tetto d'amianto in fiamme, l’indicazione dei vigili del fuoco agli abitanti di tenere chiuse porte e finestre. L’incendio è divampato poco dopo le 15 a Opera, Comune alle porte di Milano, in via Diaz all’angolo con via Lambro.

Sul posto è intervenuto personale del 118 e della protezione civile, anche se non ci sono feriti. Sono state bloccate le vie d'accesso alla zona e nel raggio di 200 metri è stato consigliato agli abitanti di non aprire le finestre. Il rogo è stato comunque subito domato e "l'emergenza è stata superata", ha assicurato il sindaco Ettore Fusco. "Ha preso fuoco una rivendita di autoricambi. Il problema era che ha il tetto in amianto", ha spiegato.

Il Comune ha allertato la protezione civile e i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. "Su loro consiglio abbiamo invitato a tenere le finestre chiuse in un raggio di 200 metri e abbiamo anche bloccato le strade di accesso alla zona - ha aggiunto Fusco - ma adesso stiamo rimuovendo i posti di blocco perché l'emergenza è stata superata, anche grazie al vento".